Начальник Генштабу сьогодні нагряне на Чернігівщину

Сьогодні начальник Генерального штабу – головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Григорій ПЕДЧЕНКО перевірить організацію і виконання заходів вибухопожежобезпеки на об’єктах зберігання озброєння та боєприпасів у Чернігівській області.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони, протягом цього тижня робоча група генералів і офіцерів на чолі з Г.ПЕДЧЕНКОМ працює на базах, арсеналах і складах Збройних сил України.

Головна мета роботи головнокомандувача ЗСУ на цих об’єктах полягає у вивченні питань організації та виконання заходів вибухопожежобезпеки на об’єктах зберігання озброєння та боєприпасів.

Сьогодні робоча група розпочала роботу на 6-му арсеналі Командування сил підтримки ЗСУ, що дислокується неподалік міста Ічня Чернігівської області.

11 серпня члени робочої групи працюватимуть на об’єктах зберігання озброєння та боєприпасів ЗСУ у Черкаській області.