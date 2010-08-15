Міліціонери знайшли марихуану, де мав бути зелений чай

12:11, 15 серпня 2010
Суспільство
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Повідомлення з Запоріжжя

У Запоріжжі працівники міліції спільно з СБУ перекрили канал постачання синтетичних і рослинних наркотиків із Росії.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, правоохоронці затримали громадянина України – раніше судимого мешканця Енергодара, який намагався ввезти з території Російської Федерації наркотики синтетичного та рослинного походження. Під час огляду речей затриманого міліціонери виявили марихуану, розфасовану в упаковки з-під зеленого чаю; а у пачках цигарок наркодилер ховав поліетиленові пакетики з метамфетаміном.

Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів).

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