Постійний вітер врятував рибу в Азовському морі

Постійні вітри, які добре перемішували води в аномально спекотну погоду, уберегли рибу в Азовському морі від замору.

Про це кореспондента УНІАН повідомив заступник директора Інституту біології південних морів Національної академії наук України з наукової роботи Олександр БОЛТАЧОВ, який повернувся до Севастополя з комплексної гідробіологічної експедиції ІнБПМ (проходила з 3 до 12 серпня) з оцінки екологічного стану основних груп морських і прісноводних організмів у Сиваші, Азовському морі (в межах Казантипського природного заповідника і прилеглих акваторій).

«Експедиція видалася складною, і, насамперед, через відомі погодні умови - температура води була не нижчою за 29 градусів, а часом досягала 32 градусів», - відзначив О.БОЛТАЧОВ.

За його словами, зазвичай у воді такої температури виникають різні «неприємні явища, у тому числі і заморні». «Однак цього року допомогли постійні вітри, які здійснювали хороше перемішування води, і причин для масових заморів на Азовському морі (принаймні, у період нашої експедиції) не було. Було відзначено локальну загибель риб, наприклад, у бухті Російська, яка знаходилася з підвітряної сторони. Там ми відзначали загибель бичків, кефалі, інших видів риб», - додав О.БОЛТАЧОВ.

Коментуючи загальний стан фауни і флори Азовського моря, він відзначив, що, «природно, йде інтенсивний процес фотосинтезу, розвитку мікроводоростей». «Але, повторюся, завдяки вітрам таких небезпечних явищ, як замори, нами в Азовському морі виявлено не було», - додав О.БОЛТАЧОВ.

За його даними, в Чорному морі замор риби також не спостерігається.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня представники оперативного відділу з охорони водних і живих ресурсів Державної Азово-Чорноморської екологічної інспекції повідомили, що в Азовському морі через спеку, і, як наслідок, передморовий стан бичка, дозволено вилов даного виду риби без квот.

«Через високу температуру морської води стан риби передморовий, ми не тільки дозволяємо, а й іноді примушуємо рибаків виходити в морі і ловити бичка, щоб не було викидання на берег. Риба задихається. Якщо станеться викидання, то буде завдано збитку навколишньому середовищу», - сказав начальник оперативного відділу Державної Азово-Чорноморської екологічної інспекції Олексій КОБИЛЬСЬКИЙ.

За інформацією фахівців, температура води біля берегів Азовського і Чорного морів досягла рекордної позначки - 28-29 градусів. Чим вища температура води - тим менше у ній вміст кисню, що може згубно позначитися на життєдіяльності фауни.