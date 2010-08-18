Чоловік пояснив міліції, що вирощував коноплю для відновлення потенції

У Херсоні міліція затримала 42-річного місцевого жителя, який вирощував у городі коноплю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМВС у Херсонській області, міліціонери виявили в городі підозрюваного 32 кущі коноплі. Даючи свідчення, чоловік стверджував, що вирощував коноплю для приготування настоянки, що поновлює "чоловічу силу". Проте пізніше він зізнався, що вирощував коноплю з метою збуту.

Вилучена конопля направлена на дослідження. Вартість вилученого становить близько 600 тис. грн.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею 310 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за посів або вирощування маку чи коноплі.