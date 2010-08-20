У Мелітополі скасували заходи до Дня Незалежності

У Мелітополі у зв`язку із смертю мера Дмитра СИЧОВА, який сьогодні помер в лікарні від травм, одержаних в ДТП 4 серпня, скасовано міські заходи, приурочені до святкування 19-річчя Незалежності України.

За даними прес-служби Мелітопольської мерії, сьогодні "на брифінгу перший заступник міського голови Олександр РИЖКОВ і заступник міського голови Олена ДУБІНІНА відзначили, що у зв`язку із смертю міського голови Дмитра СИЧОВА всі заплановані міські заходи з 20.08 до 24.08.2010 року скасовано".

За даними мелітопольських ЗМІ, у числі скасованих заходів урочисті збори, концерт, автопробіг, приурочені до 19-ї річниці Незалежності України.

Згідно з розпорядженням № 359-р мерії від 20.08.2010 р., - повідомляє прес-служба Мелітопольської мерії, - структурним підрозділам Мелітопольської міської ради і виконкому доручено вивісити приспущені державні прапори з траурною стрічкою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 серпня 2010 р., о 7-й годині ранку у Запорізькій обласній клінічній лікарні помер мер Мелітополя Дмитро СИЧОВ, госпіталізований після ДТП 4 серпня – аварії, в якій автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, де мер перебував як пасажир, спочатку при обгоні зіткнувся з МАЗ-504В з напівпричепом, який рухався у попутному напрямі, а потім - ще з двома легковими автомобілями. Д.СИЧОВ в результаті ДТП одержав тяжкі травми і був госпіталізований в реанімаційне відділення Запорізькій обласній клінічній лікарні. Травми виявилися смертельними. Прощання з Д.СИЧОВИМ пройде в неділю, 22 серпня 2010 року у мелітопольському ДК ім. Т.Г.Шевченка.