МНС: склад отрутохімікатів димить через "реакцію невідомих речовин"

Вчора о 6.45 у районі залізничної станції „Побєда” біля с. Красичка Середино-Будського району Сумської області було виявлено задимлення на складі, де зберігається близько 937 тонн непридатних і заборонених до використання пестицидів та отрутохімікатів.

Розвідкою встановлено, що у складському приміщенні відбувається хімічна реакція невідомих речовин, повідомляє прес-служба МНС.

Жертв і постраждалих немає. Загрози населенню та навколишньому середовищу немає.

Сьогодні о 6.00 силами зведеного загону Головного управління МНС у Сумській області та підрозділом Спеціального регіонального центру швидкого реагування МНС (Ромни) розпочато роботи з ліквідації горіння та задимлення хімічних речовин.

На місці події працює оперативна група Головного управління МНС в Сумській області.