Даішника обіцяють звільнити за нецензурну лайку на адресу водія

Державтоінспекція має намір звільнити з органів внутрішніх справ джанкойського інспектора Федора ШКАБЕРІНА після проведення службового розслідування за фактом появи в Інтернеті відео, знятого на камеру мобільного телефону, з нецензурною лайкою на адресу водія автомобіля.

Про це сьогодні повідомила прес-служба ДАІ Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, в Інтернеті з`явилося відео розмови водія з державтоінспектором джанкойської ДАІ. Автомобіліст просить даїшника повідомити причину зупинки машини. Інспектор починає сперечатися з водієм і двічі заявляє, що, був би він зараз цивільною особою, то "набив би є...о" автомобілістові.

Керівництво кримської ДАІ проводить службову перевірку. Ф.ШКАБЕРІНА на час розслідування усунуто від виконання службових обов`язків, а після нього буде звільнено.

Начальник Кримського управління ДАІ Володимир ЗАГИНАЙЛО заявив, що Державтоінспекція не має наміру захищати працівників-хамів.

"Позбавлялися і позбавлятимемося. Стосовно них вживаються найжорсткіші заходи реагування - аж до звільнення", - сказав В.ЗАГИНАЙЛО.

Так, за даними Державтоінспекції Криму, 5 інспекторів звільнили з початку року з органів внутрішніх справ за хамство і грубість, 6 - притягнуто до суворої дисциплінарної відповідальності.