ЦВК доручила знищити понад 4 тис. зайвих записів

Центральна виборча комісія доручила 437 органам ведення Державного реєстру виборців знищити 4 025 зайвих записів у зв’язку з виявленням випадків кратного включення одного й того ж виборця до Держреєстру.

Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК.

Крім того, до ЦВК надійшло 127 звернень керівників відділів ведення щодо доручення органам ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця внести до Державного реєстру виборців необхідні зміни. ЦВК прийняла постанову, якою доручила відповідним органам внести зміни до персональних даних 889 громадян у Державному реєстрі виборців щодо їхніх виборчих адрес.