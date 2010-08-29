У деяких регіонах України пройдуть короткочасні дощі

Завтра в деяких регіонах України пройдуть короткочасні дощі.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 30 вересня мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі у східних областях, в Криму та Приазов`ї, у другій половині дня на крайньому заході короткочасні грозові дощі, в окремих районах шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, у західних областях місцями 5-7°, вдень 18-23°; на півдні та сході вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°; вдень 24-29°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.

У столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 21-23°.

Температура води в Чорному та Азовському морях 23-26°, в Дніпрі біля Києва 22°.