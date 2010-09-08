Група компаній планує збудувати зерновий термінал на Чорному морі

Міністерство транспорту та зв`язку України розцінює намір корпорації Cargill і групи компаній Risoil побудувати новий зерновий термінал в Іллічівському морському торговому порту як підтвердження інвестиційної привабливості вітчизняних портів, і максимально сприятиме якнайшвидшому втіленню цього інвестиційного проекту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, компанії планують створити спільне підприємство на території Іллічівського порту.

«Ми зацікавлені в нових будівництвах і модернізації власності портів за рахунок приватних інвесторів, адже це дасть можливість державним підприємствам стабільно працювати, приносити прибуток до бюджету і створити нові робочі місця», - заявив міністр транспорту та зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО.

Як повідомляється, зараз вже відбуваються консультації між представниками компаній, порту і міністерства з підготовки техніко-економічного обгрунтування будівництва. Проводиться попередній розрахунок необхідної потужності терміналу, його комплектації і розташування. Не виключається, що завдяки будівництву пірсу комплекс зможе обробляти як зернові вантажі, так і рослинну олію. Попередній термін введення комплексу в експлуатацію – 2013 рік.

На думку фахівців Мінтрансу, створення нових потужностей в Іллічівському порту сприятиме залученню інвесторів до інших проектів.

«Нам необхідно узгоджувати відповідні проектно-договірні документи і використовувати цей досвід як приклад співпраці центральних і місцевих органів влади і державних підприємств з інвесторами в інших портах», - підкреслив голова Державної адміністрації морського і річкового транспорту Сергій КРИЖАНІВСЬКИЙ.

За попередніми оцінками, мінімальна потужність нового зернового терміналу може становити до 2 млн. тонн на рік, а при будівництві комплексу з перевантаження рослинної олії його потужність додатково може становити до 1 млн. тонн на рік.

Нагадаємо, на території Іллічівського порту діє зерновий термінал потужністю 4 млн. тонн на рік. Ще один комплекс потужністю 2 млн. тонн на рік розташований в акваторії порту. Крім того, на території порту працює комплекс з перевантаження рослинної олії потужністю 1,5 млн. тонн на рік.

Довідка УНІАН. Іллічевський морський торговий порт (ІМТП) функціонує з 1958 року. Територія підприємства становить 346 га, протяжність причальної лінії – 5,4 км, площа критих складських приміщень – 54,2 тис. кв. м, відкритого складського майданчика – 743 тис. 940 кв. м.

ІМТП приймає судна з осадкою до 13 м, довжина не обмежена. Середня глибина на підході до порту – 13,5 м, що дозволяє обслуговувати судна практично будь-якої вантажопідйомності.

У 2009 р. ІМТП знизив перевалювання вантажів на 13,8% - до 16 млн. 287,0 тис. тонн.