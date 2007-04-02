В Українському домі відкриється виставка писанок та вишиваних рушників

З 3 по 15 квітня 2007 року, до Великодніх свят, “Центр ділового та культурного співробітництва “Український дім” пропонує виставку писанок, вишиваних рушників, декоративних розписів та народної картини зі своїх фондів.

Увагу зацікавленого глядача приверне, перш за все, писанка. Експозиція запропонованої виставки ознайомить відвідувачів з роботами заслужених майстрів народної творчості України Зої Сташук і Оксани Білоус, майстрів народної творчості Тетяни Влененко, Любові Ктіторової, Світлани Вискочил, Марії Відейко. Серед авторів - Андрій Саєнко - Вергун – автор проекту “12 християнських свят” та Олег Киращук.

Це давнє і вічно молоде мистецтво увібрало в себе художню довершеність, багатство сюжетних композицій, неповторність кольорових гам. Писанки за трипільськими мотивами зачаровують ніжною гамою пастельних тонів, що утворилися завдяки використанню природних барвників.

В експозиції виставки витончені витвори мистецтва старійшини решетилівського промислу Надії Бабенко, відомих авторів – Лариси Пілюгіної, Алли Кісь, Надії Вакуленко, які репрезентують роботи полтавських майстрів. Вабить око монументальне панно киянки Людмили Лебіги, творчий доробок черкащанки Олександри Теліженко. Соковиті кольори в рушниках буковинських майстрів Надії Поляк, Марії Сорохан, Лідії Тимуш нагадують коштовну мозаїку.

Значне місце в експозиції займає декоративний розпис та народна картина. Своєрідним самородком з неповторним світобаченням та світосприйманням, є Марія Приймаченко, ім’я якої навічно вписано в світову енциклопедію наївного малярства. За шматок хліба в повоєнні часи малювала для односельців Єлизавета Миронова. А зараз майстриню з с. Сошників знають і шанують далеко за межами України. Інвалід з дитинства Марія Буряк, яка ніколи не виїздила з рідного села Ковалин, зуміла зберегти свою живу душу, розвинути свій допитливий розум завдяки творчості. Від землі рідної до душі людської звернені сьогодні роботи заслуженого майстра народної творчості України, лауреата Премії ім. Катерини Білокур. Їх витоки – в українському фольклорі. В експозиції твори Івана Лисенка /Черкащина/, Івана Сколоздри /Львівщина/, Зої Пасічної /Одеса/, петриківські розписи /Дніпропетровщина/, Олександра Пажимського /Хмельниччина/.

Виставка працюватиме з 3 по 15 квітня 2007 року з 10.00 до 18.00 у малій виставковій залі “Українського дому”.

Чекаємо Вас за адресою:

Київ, Хрещатик, 2

ДП „Центр ділового та культурного співробітництва „Український дім”

Телефон для довідок: (044) 278-3766.