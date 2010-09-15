Київська Мала академія наук отримала статус

У столиці з’явився новий комунальний позашкільний навчальний заклад – «Київська Мала академія наук учнівської молоді». Заклад створено відповідно до рішення Київської міської ради, а його Статут затверджено розпорядженням Київської міської державної адміністрації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Раніше Мала академія наук (МАН) діяла у складі Київського палацу дітей та юнацтва. Відтепер Мала академія наук учнівської молоді отримає приміщення та майно, необхідне для здійснення статутної діяльності, матиме самостійний баланс та штат працівників. Підпорядкована МАН безпосередньо Головному управлінню освіти і науки КМДА.

Надання Малій академії наук статусу комунального позашкільного навчального закладу дозволить реалізовувати державну політику у сфері позашкільної освіти, координувати роботу наукових товариств, творчих об’єднань, секцій, гуртків з науково-дослідної роботи в різних галузях. Все це сприятиме пошуку здібної, науково обдарованої молоді, розширенню її наукового світогляду, залученню до систематичної науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи.

Малою академією наук створюватимуться умови для творчого, інтелектуального, духовного розвитку учнівської молоді, стимулювання творчого самовдосконалення, професійного самовизначення і творчій самореалізації учнів відповідно до їх інтересів і здібностей.