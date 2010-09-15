Підліткову банду затримано за 16 квартирних крадіжок

У Херсоні міліція затримала банду підлітків, які скоїли 16 квартирних крадіжок.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МВС в Херсонській області, 31 серпня до чергової частини Комсомольського відділу міліції звернулась 57-річна жінка із заявою про те, що з її квартири вкрали ноутбук. Правоохоронці встановили, що зловмисники проникли до помешкання через відчинену кватирку. З місця злочину зняли відбитки пальців. За останні кілька тижнів це була не перша заява про крадіжку з квартири. В усіх випадках до помешкань проникали через кватирки і виносили гроші, коштовності та побутову техніку.

За відбитками встановили особи усіх зловмисників. Усі троє, у віці від 17 до 18 років, виявилися раніше судимими за крадіжки. Хлопці походять з неблагополучних родин, їх батьків позбавили батьківських прав. Крадені речі вони продавали на ринку, гроші пропивали. Нині частину речей знайдено. Встановлено причетність затриманих до 16 крадіжок.

За усіма фактами порушено кримінальні справи за ч.3 ст.185 Кримінального Кодексу України “Крадіжка” (карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років).