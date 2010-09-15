Азаров порадив дітям брати приклад з Януковича і вчити мови

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ радий, що в Україні зростають діти, яким небайдуже майбутнє країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час спілкування з членами української делегації Генасамблеї міжнародної громадської організації «Всесвітня дитяча ліга націй», які передали прем`єр-міністрові звернення першої сесії Генасамблеї до ООН і глав урядів.

Зокрема, у зверненні до глав урядів пропонується активніше залучати дітей до обговорення важливих державних, міжнародних і міжнаціональних питань.

«Вже те, що ви таке звернення склали, приїхали сюди, говорить про те, що ви небайдужі люди до життя нашої країни, цікавить вас, як у нас розвиватиметься ситуація – економіка, наука. Отже це дуже приємно», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, М.АЗАРОВ у відповідь на прохання, що пролунало від дітей, доручив Міністерству освіти і науки сприяти в організації роботи сайту організації «Всесвітня дитяча ліга націй», а також пообіцяв, що уряд приділятиме більше уваги розвитку дитячих спортивних установ і клубів, а також фізичному вихованню в школах, зокрема сільських.

У цьому контексті він пригадав, що, будучи школярем, вони з однолітками власними силами організовували спортивні майданчики.

«Тут великих грошей не треба - потрібне тільки бажання. Потрібно, щоб знайшлися такі ентузіасти, які обладнали б елементарними засобами майданчик. Я згадую своє дитинство. Я не думаю, що тоді у держави було багато грошей. Ми самі зробили в себе на дворі баскетбольний майданчик, натягували волейбольну сітку. І в футбол грали, і у волейбол, і в баскетбол. І весь вільний час проводили на дворі. Я не до того, що ухиляюся від того, щоб допомагати організовувати. У нас є міністр спорту, і він, безумовно, організовуватиме і допомагатиме. Я до того, що з самого початку треба виховувати в собі самостійність, вміння самим, без чиєїсь допомоги пробиватися в житті», - сказав М.АЗАРОВ.

У цьому контексті прем`єр-міністр пригадав життєвий шлях Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. «У вас є дуже сильний приклад нашого Президента, який виховувався без батьків, як ви знаєте, пройшов через інтернати, і став Президентом. Тобто, людина сама себе зробила, сама себе провела по життю, спираючись, перш за все, на свій характер. І зараз ви в тому віці, коли всі дороги відкриті і є всі можливості», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що в шкільному віці дуже легко засвоюються мови. «Що таке 12-13 років? Саме час для вивчення іноземних мов. Можна навіть поліглотом стати – дві, три, чотири мови цілком можна в такому віці осилити. А якщо людина знає навіть дві мови, то це вже добре – сто відсотків він і житті не пропаде», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що головне завдання уряду – допомагати дітям, які, у свою чергу, мають розвиватися, ставити перед собою цілі й досягати їх.

На завершення зустрічі з дітьми М.АЗАРОВ вручив їм подарунки і квіти.