Як повернути засуджених за кокаїн українських моряків?

Заступник міністра закордонних справ України Олександр ГОРІН обговорив із заступником міністра закордонних справ Венесуели Темером Поррасом ПОНСЕЛЕОНОМ питання повернення на батьківщину двох засуджених у Венесуелі українських моряків із судна “B Atlantic”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, зустріч О.ГОРІНА та Т.П.ПОНСЕЛЕОНА пройшла сьогодні у Києві.

Зокрема, сторони обговорили питання щодо механізму повернення до України засуджених у Венесуелі членів екіпажу судна “B-Atlantic” після винесення відповідного рішення Верховним судом Венесуели ближчим часом відповідно до Конвенції Ради Європи про передачу засуджених осіб від 1983 року, уточнили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, українських моряків із судна “B Atlantic”, на борту якого в 2007 році було знайдено 128 кілограмів кокаїну, засуджено венесуельським судом до дев`яти років позбавлення волі

Родичі засуджених Володимира УСТИМЕНКО і Юрія ДАТЧЕНКА наполягають, що слідству не вдалося довести причетність моряків до контрабанди наркотиків, проте суддя запідозрив, що українці якось пов`язані з наркокартелями, тому і присудив обом тривалі терміни.

Близькі моряків заявляють, що проситимуть Президента й уряд усіма можливими силами добитися екстрадиції засуджених на Батьківщину для відбування покарання в українській колонії.