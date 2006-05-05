БЮТ, СПУ і Наша Україна не можуть поділити тимчасове крісло

Прем’єр-міністр України, перший номер списку блоку «Нашої України» Юрій ЄХАНУРОВ вважає, що травневі свята уповільнили переговорний процес щодо створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам після завершення зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

«Свята, напевно, вплинули так, що уповільнили події», - сказав, зокрема, Ю.ЄХАНУРОВ.

Коментуючи свою розмову з Президентом, Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що йшлося про початок роботи Верховної Ради, про те, як політичні сили домовлятимуться про створення коаліції, про загальні принципи, про програму дій.

Відповідаючи на запитання про проведення першого засідання новообраної Верховної Ради, Ю.ЄХАНУРОВ сказав: «Я розумію, що воно технологічно буде готове на 24 (травня)», але додав, що рішення буде прийняте сьогодні о 15-й годині (УНІАН: сьогодні о 15.00 розпочнеться засідання Робочої групи депутатів з підготовки першої сесії нової ВР).

В цьому контексті прем’єр додав, що о 13-й годині «коаліція в складі «Нашої України», БЮТ і СПУ хочуть поговорити про спільні позиції».

За його словами, кожна політична сила запропонувала свою кандидатуру на голову Робочої групи з підготовки першого засідання ВР. За його словами, «Наша Україна» запропонувала Юрія КЛЮЧКОВСЬКОГО, СПУ – Івана БОКОГО, БЮТ – Олександра ТУРЧИНОВА. «Ми спробуємо зараз знайти спільну мову, щоб була одна кандидатура», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Відповідаючи на запитання щодо позиції всередині «Нашої України» щодо формування коаліції, Ю.ЄХАНУРОВ заявив: «Всередині блоку проблем поки що немає. Хоча дуже важкий механізм узгодження позиції, процедури, які у нас розписані, дуже важкі, з точки зору технологічної роботи є проблеми, досить довго приймаються рішення».

Водночас на запитання про позицію Партії регіонів у контексті формування коаліції Ю.ЄХАНУРОВ порадив дізнатися про це особисто у лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, який о 14.00 буде зустрічатися з Президентом, а після того вийде до преси. (УНІАН: сьогодні прес-секретар Президента Ірина ГЕРАЩЕНКО на брифінгу повідомила, що зустріч В.ЯНУКОВИЧА з В.ЮЩЕНКОМ на сьогодні не запланована).

Що стосується того, чи став ближче проект коаліції разом з Партією регіонів, Ю.ЄХАНУРОВ відповів: «На жаль, статус-кво є такий, який і залишався».

Крім того, на запитання, чи збільшилася на сьогодні вірогідність прем’єрства Юлії ТИМОШЕНКО, Ю.ЄХАНУРОВ відповів: «Я думаю, що стало далі. Чому? Треба ж вам щось сказати».

В цілому, за словами Ю.ЄХАНУРОВА, зараз активно працюють робочі групи, йде розробка програм.