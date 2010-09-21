МВФ не дасть другого траншу кредиту, якщо Азаров не повертатиме ПДВ?

Заборгованість з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) з травня по вересень 2010 року становить 21 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій КІНАХ.

За його словами, дана сума є заборгованістю, на яку не розповсюджувався випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для погашення ПДВ.

«На даний час заявлена сума на відшкодування наближається до 21 млрд. грн., зокрема та сума, яка перевірена, яка повинна бути компенсована – мінімум 17 млрд. грн.», – відзначив президент УСПП.

За його словами, згідно з угодою з Міжнародним валютним фондом (МВФ), починаючи з жовтня цього року, Україна повинна скоротити борг з відшкодування ПДВ з бюджету до 3 млрд. грн., інакше виникнуть проблеми з одержанням другого траншу (кредиту МВФ – УНІАН).

Крім того, А.КІНАХ відзначив, що в питанні автоматичного відшкодування ПДВ, передбаченого в проекті Податкового кодексу, за відповідними критеріями необхідно передбачити рівноправність підприємців, а також уникнути штучного обмеження кількості підприємств, що мають право на відшкодування ПДВ.

Також голова УСПП вважає, що умови випуску облігацій для погашення заборгованості з ПДВ були неприйнятними для підприємств, але оскільки інших варіантів держава не пропонувала, їх втрати могли бути ще вищими.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України випустило облігації внутрішнього державного боргу на 16,441 млрд. грн. для погашення заборгованості з відшкодування ПДВ, що нагромадилася за 2009 рік.

За інформацією першого заступника глави Адміністрації Президента Ірини АКІМОВОЇ, на сьогодні пред`явлена до відшкодування сума ПДВ оцінюється приблизно в 23 млрд. грн., при цьому вона не уточнила обсягу простроченої заборгованості.