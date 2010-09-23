Азаров не дозволить спотворити ідеологію Податкового кодексу

Урядова робоча група із доопрацювання проекту Податкового кодексу уважно стежитиме за розглядом документа у Верховній Раді України, щоб не допустити спотворення ідеології документа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ в ефірі Першого національного телеканалу.

«В процесі обговорення у Верховній Раді ми будемо дуже уважно стежити за тим, щоб не була спотворена ідеологія Податкового кодексу», - заявив М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що ідеологія документа ґрунтується на президентській програмі реформ і полягає у створенні ліберальної системи оподаткування, зниження податкового тиску і спрощення адміністрування. Однак при цьому потрібно не допустити скорочення доходів бюджету. Об`єднати ці три складові одразу складно, але в перспективі - реально, переконаний прем`єр.

«У Верховній Раді представлені не тільки політики, а й бізнесмени. І кожен буде дивитися, яким чином це (норми Податкового кодексу - УНІАН) вплине на його підприємство, і тут дуже важливо, щоб баланс, знайдений в уряді ціною значних зусиль, не був спотворений», - заявив М.АЗАРОВ.

Він також укотре зазначив, що Податковий кодекс у ВР необхідно ухвалити до кінця жовтня з тим, щоб у листопаді уряд представив проект держбюджету на 2011 рік, розроблений на основі цього кодексу, і до кінця року були ухвалені всі місцеві бюджети.

Також М.АЗАРОВ заявив, що відповідальність за проект Податкового кодексу несе весь уряд, оскільки практично кожен міністр брав участь у підготовці документа, однак він як прем`єр-міністр несе основну відповідальність за проект документа.