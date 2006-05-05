Ціни на місцевий телефонний зв`язок зростуть на 35%, на телеграми - втричі

Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) ухвалила сьогодні рішення про зміну тарифів на послуги фіксованого телефонного зв`язку. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗ.

Як відзначили в прес-службі, комісія в рамках своїх повноважень ухвалила рішення “Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги” і подала це рішення на твердження в Міністерство юстиції України.

За даними голови НКРЗ Олега ГАЙДУКА, проектом граничних тарифів передбачено їх введення в дію в два етапи: з 1 червня по 31 жовтня 2006 року включно і з 1 листопада 2006 року”.

На першому етапі планується збільшення тарифів на користування послугами місцевого телефонного зв`язку, в середньому, на 35%, в сільській місцевості – на 30%, відзначив О.ГАЙДУК. Одночасно, за його даними, передбачено збільшити кількість хвилин, що не тарифікуються, які надаються в рахунок абонентної плати для населення із 175 до 200 хвилин і зменшити кількість хвилин, на які надається 30-процентна знижка, із 1800 до 840 хвилин. (Сьогодні Граничними тарифами передбачено, що абонент, не сплачуючи щохвилинну вартість, може говорити щомісяця 175 хвилин, а абонент, який наговорює на місяць більш як 1800 хвилин, одержує на всі подальші хвилини знижку в 30% від вартості хвилини – УНІАН).

О.ГАЙДУК відзначив, що підвищено тарифи і на міжміські дзвінки в межах області – в середньому, на 10%, тоді як тарифи на міжміські дзвінки в межах України під час найбільшого навантаження знижено, в середньому, на 15%.

Водночас, за словами О.ГАЙДУКА, значно знижено тарифи на послуги міжнародного телефонного зв`язку – від 20% до 70%, залежно від напрямку. Тарифи на користування телеграфним зв`язком у межах України збільшено втричі, тарифи у напрямку країн СНД підвищено в 2,86 раза, на термінові – в 2,67, розмір плати за міжнародні телеграми з іншими державами залишається без змін.

Зокрема, на першому етапі підвищення тарифів вартість хвилини розмови по міському телефонному зв`язку зросте з 3,6 коп. до 5,4 коп. (з ПДВ), абонплата на місяць для населення і бюджетних організацій підніметься з 7,35 грн. для телефонів з щохвилинною оплатою до 9,92 грн. (без ПДВ).

“На другому етапі планується збільшення на 15% плату за користування місцевим телефонним зв`язком, в той же час рівень тарифу на дзвінки абонентів фіксованого телефонного зв`язку абонентам мобільного зв`язку буде зменшено на 20%”, - повідомив О.ГАЙДУК.

“Проект спрямовано на поліпшення тарифного регулювання суб`єктів ринку телекомунікацій, які здійснюють свою діяльність з використанням Граничних тарифів”, - пояснив голова НКРЗ.

На думку О.ГАЙДУКА, нові тарифи зменшать рівень перехресного субсидування (дотування місцевого зв`язку доходами від міжнародної – УНІАН), знизять збитковість сільського зв`язку, піднімуть конкурентоспроможність операторів фіксованого зв`язку.

“Забезпечення стабільної роботи операторів, які створюють і містять місцеві мережі, можливе лише за умови збалансування тарифів, наближення їх до собівартості”, - наголосив О.ГАЙДУК. З моменту затвердження нинішніх Граничних тарифів (у 2002 році) відбулося суттєве зростання експлуатаційних витрат операторів. Так, лише за 2002-2005 рр. індекс цін виробників промислової продукції становив 159,6%, а індекс спожчих цін - 133,2%.

Довідка УНІАН. У вересні 2005 року НКРЗ вже приймала проект «Про затвердження граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги», проте він не був зареєстрований Міністерством юстиції у зв`язку з незгодою Федерації профспілок, які вимагали випереджувальних заходів щодо соціального захисту, таких як підвищення заробітної плати, пенсій і соціальної допомоги, погашення заборгованості із зарплати і соціальних виплат, впровадження адресних компенсаційних виплат для низькооплачуваних і малозабезпечених громадян у зв`язку з підвищенням тарифів.

Нагадаємо, що вересневим рішенням НКРЗ передбачалося зниження тарифів на дзвінки абонентам мереж мобільного зв`язку на 20%, на міжнародний зв`язок - на 17-70% (залежно від напрямку), на міжміський - на 13-17%. Тарифи на місцевий телефонний зв`язок передбачалося підвищити: абонентну плату за телефон - на 30% для сільського населення і на 50% для міського населення. Вартість хвилини місцевого телефонного зв`язку в місті планувалося збільшити з 3,6 коп. до 5,4 коп. (з ПДВ).