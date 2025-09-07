У Тихому океані вчені вперше виявили 'темний кисень': чому така знахідка є не зовсім доброю

Відкриття "темного кисню" має серйозні наслідки для видобутку корисних копалин.

Вчені виявили, що кисень може утворюватися в глибинах океану, що ставить під сумнів давні теорії щодо його походження. Такий факт вже назвали "темним киснем", який викликає серйозні побоювання щодо майбутнього глибинних океанічних середовищ, адже гірничодобувні компанії досліджують дно океану в пошуках корисних копалин, пише ECONews.

У 2013 році океанолог Ендю Світман під час дослідження в ізольованій зоні Кларіон-Кліппертон (велика ділянка Тихого океану) вперше помітив дивне явище. Його датчики сигналізували, що утворення кисню відбувалося на глибині близько 4000 метрів, де не проникає сонячне світло.

Спершу дослідник подумав, що його обладнання зламалося, адже загальновизнано, що утворення кисню є прерогативою фотосинтезуючих організмів, які залежать від сонячного світла. Проте після багатьох аналізів та перевірки свого обладнання Світман зробив неймовірний висновок.

"Кисень утворювався на дні океану завдяки природним металевим конкреціям, які містять такі цінні мінерали, як кобальт, нікель і літій. Це відкриття, нещодавно опубліковане в журналі Nature Geoscience, вказує на нове джерело кисню в наших морях, що ставить під сумнів сучасні уявлення про глибоководні океанічні середовища та їх функціонування", - йдеться у матеріалі.

Океанолог разом зі своєю командою висунув гіпотезу, що металеві конкреції працюють як природні батареї, розщеплюючи морську воду на водень та кисень за допомогою процесу, який називається електроліз.

"Перебуваючи в солоній воді, конкреції виробляють електричні хвилі, які можуть сприяти розділенню частинок води, вивільняючи кисень в навколишнє середовище. Експерименти, проведені в лабораторії, показали, що енергія, вироблена конкреціями, схожа на енергію звичайної батарейки типу АА", - пояснили у виданні.

Попри те, що ця енергія не досягає рівня, який потрібен для електролізу морської води, свідчить про те, що коли конкреції групуються одночасно на дні океану, то вони можуть генерувати достатню енергію для запуску цього процесу.

Водночас відкриття "темного кисню" має серйозні наслідки для видобутку корисних копалин у глибокому океані, а саме у багатій зоні Кларіон-Кліппертон, на яку вже претендують кілька компаній. За словами вчених, цей видобуток становить небезпеку для глибоководних океанічних середовищ, які залежать від кисню цих конкрецій.

"Морські дослідники, включаючи Світмана, застерігають про можливе руйнування середовищ існування, а також біорізноманіття в цих маловивчених районах. Понад 800 морських вчених з 44 країн підписали петиції про призупинення глибоководної гірничої промисловості, підкреслюючи небезпеку порушення масово невідомих середовищ", - додали в ECONews.

