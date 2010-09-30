У Чернівцях конвоїр застрелив затриманого

У Чернівцях міліціонер у складі конвою із табельної зброї застрелив затриманого, який намагався втекти з-під варти.

Як повідомили УНІАН у Секторі громадських зв’язків УМВС України у Чернівецькій області, затриманий – 24-річний житель Буковини – під час конвоювання з травматичного пункту, де він проходив огляд на наявність тілесних ушкоджень, намагався втекти. Він чинив опір і погрожував правоохоронцю.

«Під час переслідування працівник карного розшуку зробив чотири попереджувальних постріли вгору з одночасним окликом «Стій, буду стріляти!». Зловмисник, добігши до паркану, повернувся і напав на озброєного працівника міліції, намагаючись заволодіти його табельною зброєю. Під час боротьби та спроби вирвати з рук зброю підслідного було смертельно поранено у шию», – зазначають у прес-службі обласної міліції.

Також, згідно з даними буковинської міліції, раніше цей чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за грабіж, крадіжку і шахрайство.

У коментарі місцевим ЗМІ прокурор області Петро КОВАЛЬ додав, що на місці події вилучено три гільзи та дві кулі.

«Експерти шукають ще дві гільзи і три кулі. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу. Правоохоронця, який стріляв, тимчасово відсторонено від службових обов’язків. Триває досудове слідство», - зауважив П.КОВАЛЬ.

Остаточний висновок прокуратур Буковини обіцяє надати через 10 днів – за цей час буде проведено комплексні експертизи та остаточно визначено, чи правомірними були дії працівника міліції.