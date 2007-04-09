Війська готуються вже на вівторок - четвер?

Народний депутат України Юрій МІРОШНИЧЕНКО (фракція Партії регіонів) заявляє про наявність інформації щодо можливості застосування у вівторок-четвер внутрішніх військ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами Ю.МІРОШНИЧЕНКА, є інформація про факти «незаконних наказів, які віддаються, зокрема військовослужбовцям внутрішніх військ, щодо їх підготовки на вівторок, середу, четвер як на можливе застосування їхньої сили».

При цьому він відмовився називати прізвища людей, які про це говорять, посилаючись на те, що “вони можуть бути звільнені і їм може загрожувати небезпека”.