ПриватБанк відкрив бібліотеку смайлів для банкірів

«ПриватБанк» відкрив першу в Україні Бібліотеку банківських знаків-смайлів, до якої увійшли перші 53 зразки. Про це УНІАН повідомили у прес-службі банку.

Тепер накази, розпорядження і службові записки банкірів включають не лише текст, але й яскраві зображення. Передбачається, що Бібліотека смайлів постійно розширятиметься.

«Спершу ми взяли слова, які найчастіше використовуються у нашому документообігу, і за ними створили анімовані картинки. Розраховуємо, що ця ідея буде цікава офісним і банківським працівникам, які вже сьогодні можуть надіслати нам на електронну адресу alla.shorina@privatbank.ua свої екземпляри і нові ідеї для поповнення Бібліотеки новими зразками, - зазначають у прес-службі «ПриватБанку». - В Інтернеті величезна кількість смайлів: яскравих, красивих, цікавих. Втім вони дуже далекі від офісних і, тим більше, банківських термінів, тому ми спробували створити Бібліотеку смайлів для банкірів».

Банківські смайли - набір мальованих персонажів, що відображають найбільш поширені і необхідні в роботі терміни: «клієнт», «комунальні платежі», «населення», знаки «органи влади», «затвердити», «сплатити», «інвестиції», «інфляція» й інші важливі і необхідні поняття, які часто зустрічаються в діловому документообігу.

Подивитися і скористатися смайлами може кожен бажаючий: для цього достатньо «кликнути» на Бібліотеку банківських смайлів або на відповідний банер на офіційному сайті «ПриватБанку». Веселі образи з бібліотеки можна використовувати в офісних програмах (статичні), а також у різних веб-додатках: соцмережі, блоги, програми google (зображення рухоме).

«Це експериментальні образи, ми продовжуємо працювати над удосконаленням бібліотеки», - повідомили в «ПриватБанку».

У банку упевнені, що нові оригінальні «смайлики» прикрасять «сухі» офіційні офісні документи яскравими, веселими чоловічками і зроблять роботу співробітників насиченою позитивними емоціями.

Як повідомлялося раніше, в «ПриватБанку» з 2002 року введена сучасна система документообігу — ПриватДок, яка, окрім основних завдань, є також зручним середовищем для анімованих зображень. Колектив «ПриватБанку» складають 30 тисяч осіб, кожен з яких у своїй поточній роботі активно використовує можливості Skype, GoogleDoc, GoogleWave й інших електронних пропозицій.