Тимошенко: ЦВК може перенести все, крім виборів

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Центрвиборчком може продовжити терміни виборчих процедур для проведення дострокових парламентських виборів 27 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила на брифінгу в Секретаріаті Президента.

«Перенести дату виборів неможливо, але ЦВК, маючи відповідний досвід, може ухвалювати свої рішення про продовження термінів проведення тих або інших виборчих процедур», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ послалася на статтю 77 Конституції, яка передбачає, що дата дострокових виборів призначається після закінчення 60-ти днів з моменту дострокового припинення повноважень ВР. «Крім того, закон про вибори (народних депутатів України – УНІАН) передбачає, що вибори проводяться в останню неділю після закінчення цього терміну. Остання неділя 60-денного терміну припадає на 27 травня, і відступати від цієї дати неможливо», - підкреслила вона.