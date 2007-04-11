Янукович на Майдані: коаліція підготувала контрпропозиції

Правляча коаліція підготувала свій пакет пропозицій із врегулювання політичної кризи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні під час виступу перед учасниками мітингу на Майдані Незалежності.

«Ми чекаємо відповіді. Ми можемо сісти за стіл переговорів і гідно вийти з кризи», - сказав він.

Разом із тим у ході спілкування з журналістами В.ЯНУКОВИЧ не уточнив, які пропозиції направлені Президенту Віктору ЮЩЕНКУ.

«Як тільки ми їх обговоримо й реально почнемо над ними працювати, ви про це знатимете», - пообіцяв В.ЯНУКОВИЧ.

Глава уряду впевнений, що врегулювати кризу вдасться демократичним шляхом і в рамках Конституції.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що зустрічався з прем`єр-міністром і сформулював план дій, який складається з 15-ти пунктів і покликаний врегулювати ситуацію.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що вони з В.ЯНУКОВИЧЕМ домовилися не оприлюднювати цей план, поки на робочому рівні сторони не обміняються позиціями.

За інформацією Президента, після цієї розмови В.ЯНУКОВИЧ збирав свою політраду і вони обговорювали ці пропозиції.

За словами В.ЮЩЕНКА, ці пропозиції складаються з трьох розділів. Перший розділ полягає у формулюванні загальної оцінки тих процесів, які призвели до парламентської кризи, а також до вироблення солідарної позиції із низки правових питань, у тому числі й указу Президента про розпуск парламенту.

Другий блок, за словами В.ЮЩЕНКА, носить змістовний характер. «Це суть компромісів, які потрібно прийняти в контексті дії указу», - сказав він.

Також необхідно прийняти низку законів і рішень, які відновлять баланс влади, систему противаг, а також виробити механізми, які б унеможливили повторення ситуації з формуванням неконституційної більшості, або просто заявити про готовність це зробити.

До третього блоку В.ЮЩЕНКО відніс необхідність відновлення консультацій у рамках провідних парламентських сил. Зокрема, представників проурядової коаліції й опозиції. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що політичні сили повинні залучитися до процесу формування плану врегулювання, оскільки вони повинні його потім виконувати.