Росіяни перекуплять усю картоплю в Литві

07:57, 20 жовтня 2010
Суспільство
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Можливо, ціна зросте до 0,43 євро

У Литві побоюються, що росіяни перекуплять всю картоплю, вирощену тут.

Як повідомляє кореспондент РосБізнесКонсалтингу, в демонстрованому напередодні по литовському телеканалу репортажі місцеві фермери розповідають про те, що в Литві активно діють заготівники овочів з Росії, пропонуючи значно вигідніші умови, ніж місцеві скупники. Вони готові платити більше, розплачуватися на місці та навіть авансом, крім того, росіяни зобов`язуються узяти на себе всі витрати з логістики.

Тому прогнозується, що до Росії цього року картоплі та деяких інших овочів буде вивезено вдвічі більше, ніж зазвичай. У Литві побоюються дефіциту овочів після Нового року, а також неминучого зростання цін на них у зв`язку з цим.

Щоправда, за визнанням самих фермерів, таке зростання має і штучну підставу - багато селян припинили торгівлю, чекаючи, коли піднімуться ціни. І продають тільки ту частину врожаю, яку важко зберегти на складах. Фермери прогнозують, що ціна на картоплю зросте до 0,43 євро, що втричі перевищує торішню ціну.

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