Кримінальна справа міністра юстиції - це бажання, видане за дійсність

У Генеральній прокуратурі України та прокуратурі м. Києва спростовують повідомлення окремих ЗМІ про порушення кримінальної справи стосовно міністра юстиції України Олександра ЛАВРИНОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник генпрокурора, керівник Головного слідчого управління Генпрокуратури Ренат КУЗЬМІН на прохання прокоментувати цю інформацію, відповів: «Яка справа? Хто порушив? Мені про це нічого не відомо».

У свою чергу, прокурор м. Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ на те саме запитання відповів, що будь-які матеріали стосовно міністра юстиції О.ЛАВРИНОВИЧА до прокуратури Києва не надходили. «Це якісь вигадки», - додав він.

Депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО повідомив сьогодні «Українській правді», що прокуратура Києва порушила кримінальну справу проти міністра юстиції О.ЛАВРИНОВИЧА.

"У нас на руках є постанова про порушення кримінальної справи проти ЛАВРИНОВИЧА за фактом невиконання ним вимог указу Президента (про розпуск парламенту) і порушення виборчих прав громадян", - сказав В.ПИСАРЕНКО.

За словами депутата, представники БЮТ зверталися до Шевченківської районної прокуратури в зв’язку з діями О.ЛАВРИНОВИЧА, однак "жодного рішення вони не ухвалювали", після чого вони звернулися до прокуратури Києва.

Раніше Міністерство юстиції відмовилося візувати виборчу документацію партії "Батьківщина" для подачі її в Центрвиборчком з наступною участю у виборах.