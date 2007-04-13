Скільки російських прапорів буде достатньо для Севастополя

Перший заступник міністра закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО вважає, що Чорноморський флот Росії при використанні російських прапорів у Севастополі має виходити з відчуття міри.

Про це він заявив в опублікованому сьогодні інтерв`ю газеті «Дзеркало тижня».

«Ми розуміємо, діяльність російського Чорноморського флоту, що базується на території України, пов`язана з використанням державної символіки. Але має бути відчуття міри», - сказав перший заступник міністра.

«Мені здається, в жодному місті Російської Федерації немає стільки російських триколорів, як у Севастополі. Зловживання використанням державної символіки однієї держави на території іншої - не що інше, як неповага до суверенітету останньої», - додав він.

За словами В.ОГРИЗКА юристи українського МЗС, вивчивши закон «Про Державний прапор Російської Федерації», знайшли, що судно, яке ходить під державним прапором іноземної держави повинне під час перебування у внутрішніх водах Росії або стоянки в порту РФ, окрім свого прапора, піднімати, згідно з міжнародним морським звичаєм, також і російський державний прапор.

Він відзначив, що, коли українська сторона запропонувала російській стороні дотримуватись таких же правил при стоянці в Севастополі – тобто, разом з російським піднімати й український, то почула від деяких російських колег, що це було б протиприродно.

«Мене така позиція відверто дивує. Хіба наші прапори не можуть розвиватися поряд? Хіба це образа для росіян? Я не розумію такого ставлення», - наголосив перший заступник міністра закордонних справ України.

Він ще раз відзначив, що, на думку українського МЗС, слід обмежити використання державної символіки Росії в Севастополі певною кількістю об`єктів флоту.

«Тоді це матиме нормальний вигляд, а не так, як зараз, — завуальоване нав`язування певних символів», - наголосив В.ОГРИЗКО.