Сінгапурська біржа купила Австралійську біржу цінних паперів

Сінгапурська біржа (Singapore Exchange) досягла угоди про придбання Австралійської біржі цінних паперів ( ASX Ltd ) за 8,26 млрд дол. За умовами операції Singapore Exchang заплатить 22 дол. і 3,47 своїх акцій за кожен папір ASX Ltd, повідомляє Associated Press.

Singapore Exchange утворена 1999 р. шляхом злиття Сінгапурської фондової біржі і Сінгапурської валютної біржі. Торги на біржі проводяться тільки в електронному режимі. Серед інструментів, які є в обігу, - акції, облігації, варранти, деривати. Singapore Exchange входить до Федерації фондових бірж Азії і Океанії.