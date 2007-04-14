Питання про аборти розкололо правлячу коаліцію Польщі

Маршалек (спікер) Сейму Польщі Марек ЮРЕК (Marek Jurek) заявив про свою відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, вчора після засідання Сейму М.ЮРЕК офіційно заявив про своє рішення. Як стало відомо з джерел, близьких до керівництва польського Сейму, на найближчому засіданні нижньої палати парламенту Польщі буде розглянуто заяву про звільнення маршалка.

М.ЮРЕК наполягав на ухваленні Сеймом змін до Конституції Польщі, що передбачали охорону життя від моменту зачаття до природної смерті, що фактично заборонило б аборти. Депутати Сейму декілька разів голосували за ці поправки, однак двох третин голосів, необхідних для позитивного рішення, все ж таки не вистачило.

М.ЮРЕК заявив, що очікуватиме, поки Сейм проголосує за його відставку. «Це вираз моєї особистої відповідальності», - зазначив він. За словами М.ЮРЕКА, він пишається, що очолює палату депутатів, в якій 60% депутатів голосувало за ці зміни до Конституції.

За даними Euronews, питання про аборти фактично розкололо правлячу коаліцію Польщі, а голосування, що провалилося, загрожує політичною кризою - оскільки зміни до Конституції вніс до Сейму Президент Лех КАЧИНЬСЬКИЙ, його підтримав брат, прем`єр-міністр Ярослав КАЧИНЬСЬКИЙ. Маршал Сейму М.ЮРЕК - їх найближчий соратник в цьому питанні.

У католицькій Польщі закони про аборти - одні з найжорсткіших в Європі. Аборт дозволено тільки до 12-го тижня вагітності і лише у разі небезпеки для життя матері, патології плоду або згвалтування.