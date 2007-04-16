93-річний пенсіонер презентував Цушку $ 200 тисяч
Міністр знає, кому гроші потрібніші
Йшло звичайне робоче засідання у Міністерстві внутрішніх справ. Але тут в кабінет зайшов 93-річний старий і скромно виклав із пакуночка... 200 тисяч доларів готівкою! Прямо на стіл міністра МВС Василя Цушка. Звідки такі гроші у старого, який живе на пенсію в 800 гривень? І чого це він приніс їх у міліцію?
|Борис Свєшніков, колишній гімнаст. Фото Блік
– Ці гроші ми направимо на допомогу інвалідам внутрішніх справ і дітям загиблих міліціонерів, – завірив нас міністр МВС Василь Цушко.
200 тисяч старичок виручив, продавши картину зі своєї колекції.
«Блик» побував в гостях у пенсіонера. Нам розповідали, що колекція у Свєшнікова десь на мільйон доларів. І дійсно, всі стіни у невеликій київській квартирі обвішані полотнами. Але живе пенсіонер дуже скромно.
– Я не люблю розлучатися з картинами, – зізнався він.
Проте, якщо комусь, особливо дітям, дуже потрібна допомога, Свєшніков довго не роздумує. Полотна перетворюються на купюри. Вже кілька років він перераховує гроші колонії для малолітніх злочинниць. А минулого року пожертвував 100 тисяч доларів дітям загиблих міліціонерів.