93-річний пенсіонер презентував Цушку $ 200 тисяч

Йшло звичайне робоче засідання у Міністерстві внутрішніх справ. Але тут в кабінет зайшов 93-річний старий і скромно виклав із пакуночка... 200 тисяч доларів готівкою! Прямо на стіл міністра МВС Василя Цушка. Звідки такі гроші у старого, який живе на пенсію в 800 гривень? І чого це він приніс їх у міліцію?

Ні, він не олігарх і не намагається дати хабар, пише "Блик" . Просто колишній спортсмен Борис Свєшніков вдячний міліції. Колись у важкі 40-ві роки міліційне спорттовариство «Динамо» допомогло вижити сім`ї молодого гімнаста. Допомагали і морально, і хлібними картками. А зараз пенсіонер сам допомагає міліції.

– Ці гроші ми направимо на допомогу інвалідам внутрішніх справ і дітям загиблих міліціонерів, – завірив нас міністр МВС Василь Цушко.

200 тисяч старичок виручив, продавши картину зі своєї колекції.

«Блик» побував в гостях у пенсіонера. Нам розповідали, що колекція у Свєшнікова десь на мільйон доларів. І дійсно, всі стіни у невеликій київській квартирі обвішані полотнами. Але живе пенсіонер дуже скромно.

– Я не люблю розлучатися з картинами, – зізнався він.

Проте, якщо комусь, особливо дітям, дуже потрібна допомога, Свєшніков довго не роздумує. Полотна перетворюються на купюри. Вже кілька років він перераховує гроші колонії для малолітніх злочинниць. А минулого року пожертвував 100 тисяч доларів дітям загиблих міліціонерів.