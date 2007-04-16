Тимошенко ставить завдання просунутися на Схід і Південь

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що на дострокових виборах до Верховної Ради її політична сила здобуде переконливу перемогу у всіх регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, виступаючи на міжпартійному з’їзді політичних партій виборчого блоку БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що на виборах до парламенту у 2006 році БЮТ здобув перемогу у центральних та західних областях України. Друге місце, за її словами, Блок Юлії Тимошенко здобув на Сході та Півдні країни.

«Ці вибори дадуть можливість вирівняти результат по всій країні і зробити так, щоб на Сході і Півдні за нас проголосували так само, як і на Заході і в Центрі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Торкаючись питання виборчих списків, лідер БЮТ наголосила, що вони не можуть бути бездоганними. «Бездоганними списки ніколи не будуть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому, за її словами, ядро виборчих списків складатимуть ті представники з політичних сил, що входять до БЮТ, «які пройшли перевірку часом». «Але не виключаю, що дехто ці випробування може не витримати», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що дуже вдячна своїй команді і тим людям, які за певні привілеї не змінили своїх політичних поглядів. «Я пишаюся тією командою, яка здатна працювати», - сказала лідер БЮТ.