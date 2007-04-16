Перша десятка виборчого списку БЮТ

Блок Юлії Тимошенко затвердив список кандидатів у народні депутати України в кількості 450 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення списку під час міжпартійного з’їзду політичних партій виборчого блоку БЮТ проголосували одностайно усі делегати.

Зокрема, до першої десятки БЮТ включені Юлія ТИМОШЕНКО, Олександр ТУРЧИНОВ, Микола ТОМЕНКО, Йосип ВІНСЬКИЙ, Андрій ШЕВЧЕНКО, Віктор ПИНЗЕНИК, Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, Віталій КУРИЛО, Микола ПЕТРУК і Євген КОРНІЙЧУК.

Крім того, до прохідної частини виборчого списку БЮТ потрапили усі народні депутати, які входили до фракції БЮТ Верховної Ради V скликання. Зокрема, Олег БІЛОРУС, Євген СУСЛОВ, Андрій ШКІЛЬ, Анатолій СЕМИНОГА, Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, Богдан ГУБСЬКИЙ та ряд інших народних депутатів.

Делегати з’їзду також затвердили передвиборчу програму БЮТ.