У київському метро невідомі отруїли пасажирів?

Вчора на початку сьомої вечора на станції метро "Петрівка" сталася НП, повідомляє "Сегодня". Кияни, які додзвонилися у редакцію, повідомили, що невідомі на під`їзді до станції випустили у вагоні незрозумілий газ, швидше за все, сльозогінний, від якого більшості пасажирів стало погано — газ почав пекти очі, багато хто схопився за горло в пориві задушливого кашлю. Народ в паніці вистрибував на платформу з криками: "Викличте "швидку", ми задихаємося!", в цей час двері вагону почали закриватися, але їх стримував народ. Люди, які проходили мимо вагону, також потім кашляли хвилин 15.

Проте в метро “Сегодня” сказали, що про НП нічого сказати не можуть, мовляв, тривожної інформації до них не надходило.