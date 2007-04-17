ПАРЄ сподівається на розсудливість України

Доповідач Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи Ханне СЕВЕРІНСЕН закликає українських парламентаріїв не шукати винних у ситуації, що склалася в Україні, але шукати шляхи виходу з неї. Про це вона заявила вчора під час зустрічі з членами Постійної делегації Верховної Ради України, які беруть учать у роботі Другої частини сесії ПАРЄ 2007.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР України, при цьому Х.СЕВЕРІНСЕН наголосила, що «ситуація в Україні занадто складна, але це виключно внутрішня справа України». Проте, пояснила вона, співдоповідачі звернулися до українських парламентаріїв із проханням провести із ними зустріч, «аби вислухати думки і пропозиції щодо виходу із ситуації, що склалася в Україні».

Х.СЕВЕРІНСЕН повідомила, що «українське питання» розглядатиметься 19 квітня за терміновою процедурою. Вона наголосила, що Асамблея готує відповідний проект Резолюції і закликала «не шукати винних у ситуації, що склалася, але шукати шляхи, як з неї вийти».

Зі свого боку, народні депутати України висловили свої бачення, пропозиції і рекомендації щодо проекту Резолюції, наголошуючи, що «Україна сама спроможна розібратися у своїх внутрішніх проблемах», але не заперечує присутності як спостерігачів представників міжнародних впливових інституцій.

Керівник постійної делегації України у ПАРЄ Віталій ШИБКО, торкаючись природи нинішньої внутрішньополітичної ситуації в Україні, заявив, що «це конфлікт між Президентом і парламентом, а не парламентська криза».

При цьому В.ШИБКО висловив сподівання, що експертна оцінка членів Асамблеї, «як завжди, буде об`єктивною», оскільки важливо отримати «незаангажоване рішення - чи дійсно легітимними були дії Президента». При цьому він поінформував про відсутність посилання в Указі Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України на ст.90 Конституції України, яка визначає підстави для таких дій Глави держави.

Крім того, говорячи про імперативний мандат, український політик попросив включити до тексту Резолюції відповідні висновки Венеціанської комісії. Також, вважає він, потребують експертної оцінки функції Конституційного Суду України.

Член парламентської делегації Сергій ГОЛОВАТИЙ закликав співдоповідачів підготувати політично нейтральну, збалансовану, об’єктивну доповідь Моніторингового комітету. Депутат висловив переконання, що розв’язання політичної проблеми лежить у юридичній площині. Він запропонував ПАРЄ звернутися до Конституційного Суду України, щоб той якомога скоріше розглянув питання щодо відповідності Указу Президента України Основному закону.

Крім того, С.ГОЛОВАТИЙ вважає за доцільне включити у текст документу негативні висновки Венеціанської комісії щодо імперативного мандату, а також запрошення депутатам від опозиції повернутися до роботи у залі засідань, звернення до гілок влади із закликом ініціювати зміни до Конституції України у відповідності до європейських стандартів.

Член парламентської делегації Петро СИМОНЕНКО заявив, що від рішення ПАРЄ «залежить, чи буде у нас дві України і два парламенти, чи одна».

Член парламентської делегації Іван ПОПЕСКУ, у свою чергу, наголосив, що проведенню дострокових виборів мають передувати внесення змін до закону про бюджет і Бюджетного кодексу.

На переконання члена парламентської делегації Ольги ГЕРАСИМ’ЮК, причина конфлікту полягає у наявності кризи між більшістю та меншістю у парламенті. Указ Президента України вона розцінює як такий, що спрямований на дотримання політиками вимог Конституції України. Проте, за її словами, «норма про імперативний мандат є недемократичною», але вона необхідна до тих пір, поки політики не дійдуть певного рівня відповідальності.

Член парламентської делегації Григорій НЕМИРЯ запропонував включити до тексту Резолюції «компромісний пакет» для продовження політичного діалогу в країни. У цьому контексті, підкреслив він, предметом переговорів може стати питання терміну проведення виборів.

Загалом члени української делегації підтримали думку, що «Конституційний Суд має стати арбітром» у розв`язанні ситуації, що склалася в Україні.