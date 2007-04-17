Іспанія пропонує Україні посередництво у врегулюванні політичної кризи

Іспанія як країна що головує в ОБСЄ, готова надати Україні посередницьку допомогу у врегулюванні політичної кризи. Про це повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Іспанія в Україні Хав’єр Хіль КАТАЛІН під час зустрічі з міністром юстиції України Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ, що відбулася у Києві 16 квітня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, за словами Посла, якщо у подальшому Україна потребуватиме посередницьких зусиль, “Іспанія готова протягнути руку допомоги та зробити відповідні кроки”.

Він також зазначив, що Євросоюз прагне бачити Україну процвітаючою та стабільною країною. „Це велика держава, яка має займати належне їй місце”, - наголосив Х.КАТАЛІН.

Міністр юстиції запевнив Посла Іспанії, що в Україні усвідомлюють геополітичний чинник, який містить нинішня ситуація в країні.

На думку О.ЛАВРИНОВИЧА, Україна може бути зацікавленою в інформаційному посередництві. „Висловлення європейськими країнами своєї точки зору щодо ситуації в Україні, а також надання інформаційної допомоги щодо схожих проблем, що виникали в країнах Євросоюзу, та шляхів розв‘язання цих проблем, є можливою формою допомоги. Це сприятиме визначенню певних аксіом, від яких можна було б рухатися у розв‘язанні політичної кризи в Україні”, - вважає О.ЛАВРИНОВИЧ.

Міністр юстиції також наголосив, що вихід з кризової ситуації, що склалася в Україні, слід шукати лише через чинні норми Конституції та законів.

„Ігнорування норм права при вчиненні договору між політичними силами – це небезпечний шлях для країни”, - зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ.