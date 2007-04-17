Конституційний Суд України оголосив перерву на 30 хвилин.

Як передає кореспондент УНІАН, перед оголошенням перерви голова КС Іван ДОМБРОВСЬКИЙ звернувся до учасників процесу з проханням не затягувати процес.

Він закликав заздалегідь надавати документи КС, оскільки, коли про них заявляють лише у залі, у суддів іде багато часу на ознайомлення.

«Всі сторони нас закликають, посилаючись на суспільство, що народ чекає конструктивної роботи суду. Ми будемо ось таким шляхом розглядати дуже довго», - сказав І.ДОМБРОВСЬКИЙ, ще раз попросивши оперативно надавати документи всім суддям.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 17 квітня, Конституційний Суд України розпочав у формі невідкладного конституційного провадження розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року № 264.

На засіданні присутні усі 18 суддів Конституційного Суду. Суддя-доповідач у справі - Сюзанна СТАНІК.