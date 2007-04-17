Конституційний Суд України оголосив перерву на 30 хвилин
Домбровський просить не затягувати справу
Конституційний Суд України оголосив перерву на 30 хвилин.
Як передає кореспондент УНІАН, перед оголошенням перерви голова КС Іван ДОМБРОВСЬКИЙ звернувся до учасників процесу з проханням не затягувати процес.
|Іван ДОМБРОВСЬКИЙ
Він закликав заздалегідь надавати документи КС, оскільки, коли про них заявляють лише у залі, у суддів іде багато часу на ознайомлення.
«Всі сторони нас закликають, посилаючись на суспільство, що народ чекає конструктивної роботи суду. Ми будемо ось таким шляхом розглядати дуже довго», - сказав І.ДОМБРОВСЬКИЙ, ще раз попросивши оперативно надавати документи всім суддям.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні 17 квітня, Конституційний Суд України розпочав у формі невідкладного конституційного провадження розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року № 264.
На засіданні присутні усі 18 суддів Конституційного Суду. Суддя-доповідач у справі - Сюзанна СТАНІК.