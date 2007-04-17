Погода на 18-22 квітня

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У західній частині короткочасні дощі, вдень окремі грози. На решті території без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцетрі, вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на Лівобережжі на грунті та місцями у повітрі заморозки 0-4°; вдень 13-18° тепла, на крайньому заході країни та у Криму 10-15°; у Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

19-20 квітня - хмарна погода з проясненнями. 19 квітня на Правобережжі , а вдень і в Криму дощ, у східних областях невеликий дощ, на решті території без опадів. 20 квітня без істотних опадів, лише вночі у Криму та на сході України, а вдень у західних та північних областях невеликий дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у південній частині, а 19 квітня і у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла (19 квітня у східних областях, Приазов’ї та степовій частині Криму на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки 0-3°); вдень 8-13° тепла, 20 квітня у південній частині та східних областях до 17°.

21-22 квітня - без опадів, лише 21 квітня у східних, а вночі і у північних областях невеликі опади переважно у вигляді дощу. Температура вночі 1-7° тепла, 21 квітня у західних областях, 22 квітня в Україні, крім півдня Криму, на поверхні грунту та місцями у повітрі заморозки 0-5°; вдень 21 квітня 5-11° тепла, у південній частині, а 22 квітня в Україні 10-16°.

У Києві та області у середу опади не очікуються. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 15-17°; по області вночі 1-6° тепла, вдень 13-18° тепла.

19-20 квітня - хмарна погода з проясненнями. Часом дощ (вночі 20 квітня без істотних опадів). Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла.

21-22 квітня - без опадів, лише вночі 21 квітня невеликі опади переважно у вигляді дощу. Температура вночі 1-6° тепла, 22 квітня на поверхні грунту та місцями у повітрі заморозки 0-5°; вдень 21 квітня 5-10° тепла, 22 квітня 10-15°.