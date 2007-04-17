УБОЗ попередив замовне вбивство директора казино

Співробітники УБОЗ УМВС України в Одеській області попередили вбивство на замовлення директора одного з казино міста.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі головного управління УБОЗ МВС України.

За інформацією прес-служби, під час спеціальної операції було затримано бухгалтера цього казино, який з метою приховування раніше скоєного злочину (привласнення 120 тис. грн., що належали казино) замовив вбивство директора, уродженця Вірменії.

Як зазначили у прес-службі, для цього затриманий знайшов чоловіка (громадянина Вірменії), якому пообіцяв 40 тис. грн. для того, щоб той знайшов кілера. При цьому замовник вбивства виплатив аванс посереднику в розмірі 25 тис. грн. А також надав ксерокопію паспорта “жертви”, номера та марку його автомобіля, маршрути пересування.

З метою попередження скоєння злочину та затримання осіб, які були причетні до нього, співробітники УБОЗ інсценували вбивство та передали “речові докази” замовникові. Наразі, прокуратурою Одеси порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб).