Пинзеник заявляє про саботаж Кабміну

Лідер партії «Реорфми і Порядок», член БЮТ, міністр фінансів у 2005-2006 роках Віктор ПИНЗЕНИК наголошує, що Кабінет міністрів свідомо провалює виконання бюджету, починаючи від дня підписання Президентом України указу про розпуск парламенту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПРП, В.ПИНЗЕНИК зауважив: «За заявами урядовців про недовиконання бюджету стоять свідомі дії, націлені на провал бюджету. За результатами детального аналізу щоденних надходжень до держбюджету було виявлено кричущі факти – цифра надходження податку на прибуток по деяких областях України виявилась навіть не на позначці «нуль» (тобто, жодної гривні податку до бюджету не сплачено), а зі знаком «мінус».

«Це означає, що з державної казни роздавались кошти для створення штучного невиконання бюджету», - заявив лідер ПРП. «Цей процесс, - сказав В.ПИНЗЕНИК, - почався на наступний день після підписання указу Президента про розпуск парламенту».

Так, за його словами, 3 квітня надходження податку на прибуток по Києву склали «– 108 тис.грн.», 4 квітня по Дніпропетровській області – «- 510 тис.грн.», 4 квітня по Луганській області – «- 2,1 млн. грн.», 6 квітня по Донецькій області – «- 60 млн. грн.», 12 квітня по Луганській області – «- 463 тис. грн.», 13 квітня по Луганській області - «-1,2 млн. грн.»

Як сказав В.ПИНЗЕНИК, враховуючи те, що ці цифри є «сальдовими» (різниця між сплаченим податком і коштами, які повертали з бюджету), сума розданих державних коштів є значно більшою, що підтверджує і той факт, що станом на 16 квітня податку на прибуток надійшло 149 млн. грн., тоді як торік 14 квітня надходження становили 221 млн. грн.

«Власноруч руйнуючи бюджет, уряд в такий ієзуїтський спосіб створює грунт для заяв про ніби-то економічні втрати внаслідок політичної ситуації, бо об’єктивних причин для цього немає», - підкреслив екс-міністр фінансів.

В.ПИНЗЕНИК назвав такі дії з боку державних чиновників неприпустимим саботажем, що загрожує національним інтересам України.