Нікопольський трубний завод призначений на продаж

Кабінет Міністрів України затвердив план-графік передприватизаційної підготовки Державного підприємства “Нікопольський трубний завод” (НТЗ). Повідомлення про це розміщено на офіційному сайті уряду.

Згідно з планом-графіком, Національне космічне агентство України (НКАУ), в підпорядкуванні якого перебуває НТЗ, має впродовж травня цього року подати на узгодження з Фондом державного майна України проект передприватизаційної підготовки підприємства. Також до кінця травня 2007 року уряд зобов`язав НКАУ узгодити проект передприватизаційної підготовки НТЗ з ФДМУ і представити його на узгодження з Кабміном.

Реалізувати проект передприватизаційної підготовки НТЗ Національне космічне агентство зобов`язане до кінця 2007 року.

Як повідомляв УНІАН, в лютому цього року Дніпропетровська облдержадміністрація виступила з ініціативою приватизувати ДП “Нікопольський трубний завод”.

Як заявив 14 лютого заступник голови Дніпропетровської ОДА Віктор СЕРГЄЄВ, причиною ініціативи обладміністрації є той факт, що завод має заборгованість із заробітної плати у розмірі 2,5 млн. грн.

Довідка УНІАН. ДП “Нікопольський трубний завод” (м. Нікополь, Дніпропетровська обл.) був створений в 2003 році на базі одного з цехів Нікопольського південно-трубного заводу.

Основною продукцією підприємства є тонкостінні труби з неіржавіючої сталі і титана. Ця продукція використовується в різних галузях промисловості, зокрема авіакосмічній.