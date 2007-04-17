Під час весняних канікул міліція затримала на Житомирщині 156 школярів

На Житомирщині під час весняних канікул міліція затримала за підозрою у скоєнні злочинів 156 школярів.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС України в Житомирській області. За цей період працівниками міліції розкрито 10 злочинів, за підозрою у скоєнні яких затримано 17 підлітків.

Так, у Будинку офіцерів м. Бердичева 15-річний місцевий житель скоїв грабіж, заволодівши мобільним телефоном. У місті Новограді-Волинському працівники міліції затримали 16-річного місцевого жителя, у якого виявили та вилучили 10 г маріхуани. А у селищі Романів правоохоронці затримали двох 10-річних хлопців, які руйнували надгробні плити на кладовищі.

Як відзначив начальник відділу кримінальної міліції у справах неповнолітніх УМВС в області підполковник міліції Борис ВАСЬКЕВИЧ, близько 80% затриманих за порушення закону дітей виховуються у неблагополучних сім’ях або ж є вихованцями інтернатів.

"Загалом же міліціонерами затримано 156 неповнолітніх, з них 42 – за бродяжництво, 28 – за пияцтво, 19 – за жебракування, 7 – за дрібне хуліганство. Стосовно 56 неповнолітніх осіб складено протоколи про адміністративні правопорушення ", - повідомив Б.ВАСЬКЕВИЧ, додавши, що з числа затриманих троє неповнолітніх поміщено до приймальника-розподільника, п’ятеро – до притулку, ще дев’ятеро – до медичних закладів.