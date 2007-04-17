Чи не вплине політична криза в Україні на рішення УЄФА?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що політична криза в Україні вплине на рішення Виконкому УЄФА щодо визначення переможця у конкурсі на проведення Чемпіонату Європи з футболу-2012. Про це він заявив сьогодні на спільній з Президентом Польщі Лєхом КАЧИНСЬКИМ прес-конференції в Кардиффі (Велика Британія), що відбулася після завершення презентації фінальної заявки наших країн на проведення Євро-2012.

Як повідомляє прес-служба В.ЮЩЕНКА, Президент відкинув припущення, що політична криза в Україні вплине на рішення Виконкому УЄФА.

Говорячи про хід презентації українсько-польської заявки, В.ЮЩЕНКО відзначив, що вона пройшла ефектно і в хорошій атмосфері. «Мої переконання – шанси наших країн найкращі, і ми скористаємося цими шансами», – сказав він.

За словами Президента, туристична інфраструктура України дає змогу прийняти понад мільйон гостей Чемпіонату, а сукупний обсяг товарів і послуг, що будуть надані протягом змагань, оцінюється в 3 млрд. доларів.

Україна також гарантує належну безпеку під час проведення спортивних заходів. Цьому, за словами В.ЮЩЕНКА, сприяють толерантність і взаємоповага, які панують в українському суспільстві та проявляються в тому числі в ході масових політичних акцій.

Відповідаючи на запитання щодо фінансування Чемпіонату, глава держави відзначив, що дві третини всіх витрат може взяти на себе приватний бізнес. Для цього, за його словами, в Україні вже є законодавство, яке дає певні переваги бізнесу, що займається покращенням необхідної для організації ЄВРО-2012 інфраструктури. Тут держава виступатиме співорганізатором як на центральному, так і на регіональному рівнях, відзначив Президент.

Відповідаючи на запитання щодо своїх спортивних уподобань, Президент розповів, що свого часу був запеклим футбольним вболівальником і особливо підтримував команду «Динамо» (Київ). «Відверто скажу – у мене до футболу була завжди велика шана», – сказав В.ЮЩЕНКО.