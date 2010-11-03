Соціологи подають на Добкіна в суд

Компанія з маркетингових та соціальних досліджень GfK Ukraine подає позов у суд проти голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла ДОБКІНА про захист ділової репутації.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

За повідомленям, М.ДОБКІН оприлюднив неправдиву інформацію, у якій звинуватив GfK Ukraine у навмисному викривленні даних екзит-полу, який компанія провела 31 жовтня на виборах мера Харкова.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада М.ДОБКІН заявив, що йому, начебто, було заздалегідь відомо про навмисне викривлення результатів екзит-полу компанії GfK на виборах Харківського міського голови.

“Що стосується компанії GfK, звичайно завжди є погрішність, але тут ситуація дещо інша. Мені було відомо, що за замовленням політичної сили «Єдиний центр» буде проводитися екзит-пол в Харкові і приблизно о 12 годині дня я дізнався, які вони будуть давати кінцеві результати для оголошення. Я знав, що вони будуть давати інформацію на користь пана АВАКОВА”, – заявив М.ДОБКІН.

31 жовтня після закриття виборчих дільниць компанія GfK оприлюднила результати проведеного нею екзит-полу на місцевих виборах, зокрема, на виборах мера Харкова. Згідно з отриманими результатами, кандидат від партії “Батьківщина” Арсен АВАКОВ набрав 34,7% голосів, виконуючий обов’язки міського голови, представник Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС – 30,9% голосів.