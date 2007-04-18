Ющенко висловив співчуття рідним загиблих в автокатастрофі на Хмельниччині
09:42, 18 квітня 2007Суспільство
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Жертвами стали 12 людей
Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття рідним та близьким загиблих в автокатастрофі, що сталася 17 квітня на трасі Стрий-Кіровоград-Знам`янка у Хмельницькій області.
«Поділяю біль тяжкої непоправної втрати, що зазнали Ваші родини. Прийміть мої щирі співчуття та слова підтримки у цю скорботну годину», – йдеться у листі глави держави до рідних та близьких загиблих.
Як повідомляв УНІАН, у ДТП в Хмельницькій області загинуло 11 пасажирів та водій мікроавтобусу. У нього врізався вантажний автомобіль "Рено", водій якого заснув за кермом.
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