Ющенко висловив співчуття рідним загиблих в автокатастрофі на Хмельниччині

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття рідним та близьким загиблих в автокатастрофі, що сталася 17 квітня на трасі Стрий-Кіровоград-Знам`янка у Хмельницькій області.

«Поділяю біль тяжкої непоправної втрати, що зазнали Ваші родини. Прийміть мої щирі співчуття та слова підтримки у цю скорботну годину», – йдеться у листі глави держави до рідних та близьких загиблих.

Як повідомляв УНІАН, у ДТП в Хмельницькій області загинуло 11 пасажирів та водій мікроавтобусу. У нього врізався вантажний автомобіль "Рено", водій якого заснув за кермом.