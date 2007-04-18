Янукович вразив Європу страусовими черевиками (фото)

У Стразбурзі Віктор Янукович вразив європейську еліту дорогим взуттям із страусової шкіри.

Але з прем’єром стався черговий конфуз. Під час спільного (з генсеком Ради Європи Террі Девісом) спілкування з пресою очільник українського уряду навіть не помітив, що у нього розв’язався шнурок.

Те, що на ногах у Януковича чоботи саме зі страуса доводить випуклість, характерна для цього виду шкіри, пише ТаблоID.

В українських магазинах знайти таке ексклюзивне взуття – справа не з легких. Навіть в елітних бутіках ТаблоID відповіли, що максимум, що колись було в їхніх колекціях – це туфлі зі шкіри страусових лап.

Проте взуття Януковича вироблене явно з інших частин бідної тварини, адже на лапах страуса немає випуклостей, а є луска.

В Інтернеті подібні туфлі представлені у ціновому діапазоні від 700 до 1200 доларів за пару. Взуття, дуже схоже на те, що продемонстрував прем’єр, можна замовити за 1285 доларів. При цьому з шкіри страуса у цих туфлях виготовлена лише верхня частина, на якій розташована шнурівка.

Взагалі ж у світі туфлі зі страусової шкіри – щось на кшталт mauvais ton. Носити їх наважиться хіба що людина, схильна до показної розкоші.

Проте в Україні блиснути таким дорогим аксесуаром стає модно, зокрема, серед олігархів. Наприклад, туфлі зі страусової шкіри інколи носить мільйонер-нашоукраїнець Давид Жванія.

Фото ТаблоID