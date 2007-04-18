Суд визнав столичні евакуатори законними

18:59, 18 квітня 2007
Суспільство
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Тепер влада закупить ще 30 евакуаторів

Апеляційний суд Києва задовольнив апеляційну скаргу Київради і скасував рішення Шевченківського районного суду, який 11 жовтня 2006 року визнав роботу столичних евакуаторів незаконною.

Заступник голови КМДА Ірена Кільчицька Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ.

“Останній вердикт підтвердив логічність дій столичної влади в дорожньо-транспортній сфері, - зазначила І.КІЛЬЧИЦЬКА.- Нелогічним якраз було рішення Шевченківського суду”.

За словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, тепер київська влада планує закупити ще 30 нових евакуаторів, 5 з яких надійдуть уже в травні. Працюватимуть вони і в центрі, і в інших районах, додала вона.

За даними заступника голови КМДА, валовий дохід від роботи евакуаторів - близько мільйона гривень щомісяця. “Але головне для нас не залучити додаткові надходження до бюджету, а навести порядок на дорогах, дисциплінувати водіїв, які незаконно припарковують свої авто там, де їм зручно. В результаті виникають багатогодинні транспортні затори, а на зупинках громадського транспорту – незручні для пасажирів ситуації”, - підкреслила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого Шевченківській районний суд столиці виніс рішення про незаконність роботи евакуаторів. Водночас столична влада подала апеляційну скаргу на це рішення.

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