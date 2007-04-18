До Євро-2012 буде збудований автобан Львів - Луганськ

Україні необхідно 15-25 млрд. дол. на будівництво автодоріг у рамках підготовки до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу для журналістів повідомив міністр транспорту та зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ.

«На будівництво доріг, для того, щоб ми могли істотно покращити їх стан і могли прийняти Євро-2012, нам потрібно мінімум 15 млрд., я думаю, що це може бути до 25 млрд. дол.», - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що ці кошти можна буде залучити в інвесторів, «якщо буде прийнято закон про будівництво доріг на концесійній основі» (зміна до закону – УНІАН). «Це буде близько 2/3 вкладень саме за цими програмами (концесія – УНІАН)», - сказав він.

Зокрема, серед таких доріг, які можуть бути побудовані на концесійній основі, він назвав Велику кільцеву дорогу навколо Києва, а також трасу, яка з`єднає Схід і Захід України – Львів-Луганськ.

Як зазначив міністр, найбільше навантаження при проведенні чемпіонату буде на прикордонній території, оскільки велика частина гостей їхатиме на своїх автомобілях. Тому, на думку міністра, інфраструктура доріг західної України повинна реконструюватися в першу чергу. «Тому сьогодні проводиться реконструкція дороги Львів-Броди, запроектований концесійний автобан Краковець-Броди», - сказав Н.РУДЬКОВСЬКИЙ.

За словами міністра, Окружна дорога навколо Києва, а також автобан Львів-Луганськ повинні бути побудовані до 2012 року.

Зокрема, автобан Львів-Луганськ коштуватиме близько 7,5 млрд. дол.

У той же час до 2010 року буде покращено дорожню інфраструктуру навколо міст, де проходитимуть змагання, повідомив міністр.