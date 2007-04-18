СБУ з Генпрокуратурою продовжує перевірку судді Станик

Служба безпеки України разом з Генеральною прокуратурою продовжує перевірку депутатської інформації про вчинення корупційних діянь та дій, що містять ознаки ряду злочинів, суддею Конституційного суду України Сюзанною СТАНИК.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ, переданому УНІАН.

Зокрема, прес-центр зазначає, що “16 квітня ц.р. на брифінгу у Службі безпеки України на запитання журналістів стосовно звернення до СБУ від народних депутатів України про невідкладне вжиття заходів реагування щодо перевірки інформації про вчинення корупційних діянь та дій, що містять ознаки ряду злочинів, суддею Конституційного суду України С.Станик, було проінформовано про таке. Служба безпеки України відповідно до вимог статті 19 Закону України “Про звернення громадян” та статті 16 Закону України “Про статус народного депутата” зобов’язана ретельно розглянути вказані звернення народних депутатів України шляхом здійснення визначених закону заходів”.

“У результаті їх здійснення на даний час можна сказати, що зазначена у депутатському зверненні інформація знайшла своє часткове підтвердження. Тому СБУ ще у п’ятницю (13 квітня – УНІАН) було направлено листа до голови Конституційного суду України з проханням сприяти Службі у з’ясуванні всіх обставин навколо цієї ситуації”, - йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

За його інформацією, “робота, яка зараз здійснюється, продовжується разом з Генеральною прокуратурою, і кваліфікацію цим діянням буде надано пізніше. З моменту звернення народних депутатів і по даний час у межах чинного законодавства тривають відповідні заходи щодо отримання додаткових документальних матеріалів”.

Водночас, зазначає прес-центр СБ України, “відповідно до вимог ст.ст. 2 і 25 Закону України «Про Службу безпеки України», ст.4 Закону України “Про боротьбу з корупцією” та ст. 12 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від державних установ та суб’єктів підприємницької діяльності отримується офіційна інформація за запитами Служби безпеки України та вживаються інші заходи, передбачені чинним законодавством”.