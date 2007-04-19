Як зубоскалить коаліція СРКа (фото)

Вчора вранці на урядовій дорозі з`явилися 17 сіті-лайтів з величезними фотоколажами «п`ятої точки» і недвозначним гаслом. За непідтвердженою інформацією до цієї справи доклали руки прихильники коаліції СРКа (соціалісти - регіонали - комуністи). Адже саме по цій дорозі їздить на роботу і Президент України, пише Обком з посиланням на Блік.

– Ця провокація для нього і задумана! – в серцях заявляє Сергій Олейник, представник компанії «Екосвіт», якою належать рекламні конструкції. – А нам віддирати це свинство! Адже плакати просто зверху на скло приклеїли. Ідеально розмір виміряли і замовили в друкарні «мистецтво». З боку ж здається, що таку гидоту можна у нас замовити!

Нібито, близько 5-ї ранку тут бачили 20 хлопців з символікою «регіоналів». Вони крутилися навколо сіті-лайтів...