Як зубоскалить коаліція СРКа (фото)
11:14, 19 квітня 2007Суспільство
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Каламбур до виборів
|Фото Блік
– Ця провокація для нього і задумана! – в серцях заявляє Сергій Олейник, представник компанії «Екосвіт», якою належать рекламні конструкції. – А нам віддирати це свинство! Адже плакати просто зверху на скло приклеїли. Ідеально розмір виміряли і замовили в друкарні «мистецтво». З боку ж здається, що таку гидоту можна у нас замовити!
Нібито, близько 5-ї ранку тут бачили 20 хлопців з символікою «регіоналів». Вони крутилися навколо сіті-лайтів...
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